بحث التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والإيطالي في اليرزة

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة قائد العمليات المشتركة الفريق Giovanni Maria lannucci يرافقه السفير في لبنان Fabrizio Marcelli، وقائد - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإيطالي.كما استقبل مدير عام اللواء رائد ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.