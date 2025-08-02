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لبنان

بحث التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والإيطالي في اليرزة

Lebanon 24
02-08-2025 | 11:01
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة قائد العمليات المشتركة الإيطالية الفريق Giovanni Maria lannucci  يرافقه السفير الإيطالي في لبنان   Fabrizio Marcelli، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإيطالي. 
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كما استقبل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.
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