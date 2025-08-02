جشي: مطالبة المقاومة التخلي عن سلاحها دعوة مكشوفة لتسليم لبنان لإسرائيل

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي أنّ "الإدارة الاميركية تعمل لتحقيق ما تسعى إليه والمتمثل فقط بضمان أمنها"، مشيراً إلى أنَّ "الوسيط الأميركي توماس برّاك عندما يقول ان لا ضمانة لوقف الخروقات ، فهذا يعني أنه لا يُعنى لا بلبنان ولا بشعبه، بل كل ما يعنيه هو أمن إسرائيل".

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وفي كلمة له خلال مناسبة في عيترون، قال جشي: "كيف يمكن للبنانيين أن يراهنوا على وسيط لا يملك حتى الجرأة على مطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها؟ بل لا يستطيع حتى أن يصرّح بذلك، وهذا يعد دليلاً إضافياً على أن أميركا هي شريك كامل في العدوان ، بل وأكثر من ذلك يمكن القول أن ينفّذون المشروع الأميركي في المنطقة، وأن هذه الحرب ليس إسرائيلية فقط بل حرب أميركية بأدوات صهيونية، وهذا ما قاله بوضوح في : نحن نقاتل عنكم".

وتابع: "نحن نطالب بدولة تحمي شعبها، في الوقت الذي نؤيد فيه أن يكون السلاح بيدها، ولكن أي دولة، الدولة التي تملك القرار والإرادة، الدولة التي تملك الإمكانات، الدولة التي تقف في وجه العدو، لا الدولة العاجزة الصامتة".

وختم جشي مطالباً السلطة السياسية بأن "تجرؤ على اتخاذ قرار بتسليح الجيش ليصبح قادراً على حماية الأرض والسيادة"، معتبراً أن "الطلب من التخلي عن سلاحها دون وجود بديل حقيقي يعد دعوة مكشوفة لتسليم لإسرائيل".