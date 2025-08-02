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لبنان
بعد أزمته في مصر ومنعه من الغناء.. راغب علامة يكشف عن هذا الخبر
Lebanon 24
02-08-2025
|
13:34
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أعلن الفنان اللبناني
راغب علامة
عن تطور جديد في واقعة توقيفه من نقابة الموسيقيين في مصر بسبب واقعة القبلة بحفل
الساحل الشمالي
.
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وقال علامة أنّه حدث اتصال هاتفي
بيني وبين
النقيب
مصطفى كامل
أزال سوء الفهم.
وكتب عبر حسابه، على "أكس": " جمهوري
الغالي
.. في إتصال تليفوني
بيني
وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبه .. كان الحديث انه ليس في مصلحة احد هذا الوضع .. ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الاطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وانا بتشرف بزيارة النقابه في اي وقت وأقدر النقيب كما اقدره كشاعر وملحن ومطرب".
أضاف:" واجبنا هو اسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال وصورتنا لازم تفضل جميله وكل الأشكاليات نعتبرها غيمة صيف وعدت بين الأخوه.. وقد كانت المكالمه بيني وبين أخي مصطفى كلها محبه وشفافيه وما يعنينا فيها ان تبقى مصر هي وجهه اساسيه لكل مبدع ودائماً هي هوليود الشرق".
ختم:" وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس".
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