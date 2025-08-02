بعد أزمته في مصر ومنعه من الغناء.. راغب علامة يكشف عن هذا الخبر

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أعلن الفنان اللبناني عن تطور جديد في واقعة توقيفه من نقابة الموسيقيين في مصر بسبب واقعة القبلة بحفل .وقال علامة أنّه حدث اتصال هاتفي النقيب أزال سوء الفهم.وكتب عبر حسابه، على "أكس": " جمهوري .. في إتصال تليفوني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبه .. كان الحديث انه ليس في مصلحة احد هذا الوضع .. ولا اقبل ان يكون هناك خلاف على الاطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليا وعلى جمهوري شخصياً.. وانا بتشرف بزيارة النقابه في اي وقت وأقدر النقيب كما اقدره كشاعر وملحن ومطرب".