قطاع بأمس الحاجة إلى أموال عاجلة

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وحسب المصدر فإنّ القطاع الطبي في لبنان يحتاج إلى ما لا يقل عن 550 مليون دولار، لافتًا إلى أنّه في ظل عدم وجود أموال كافية من خزينة الدولة، فإنّ هذا القطاع بحاجة اليوم إلى استثمار عاجل فيه.وأوضح المصدر أنّ ما يجب الشروع به اليوم هو استثمار 200 مليون دولار بحدّ أدنى قبل نهاية العام الحالي، وهذا ما يعطي دفعة لعام 2026 لاستثمارات أكبر، خاصة وأن المنظمات الصحية العالمية أبدت تعجبها من مرونة هذا القطاع وصموده رغم حجم الازمات التي انهالت عليه تباعا.ولفت المصدر إلى أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه، من دون ضخ أي استثمارات، سيجعل وضع القطاع أكثر قتامة في العام المقبل.