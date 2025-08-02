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لبنان

قطاع بأمس الحاجة إلى أموال عاجلة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-08-2025 | 13:40
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قال مصدر طبي لـ"لبنان24" أنّ قطاع الصحة في لبنان، وعلى الرغم من إبدائه مرونة استثنائية قد لا تراها في أي بلد آخر يعاني من أزمات أمنية واقتصادية وسياسية كما لبنان، فإنّه يحتاج اليوم إلى ضخّ حزمة كبيرة جدًا من الاموال لاستعادة وضعه الطبيعي تماما كما كان قبل الازمة والحرب الأخيرتين.
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وحسب المصدر فإنّ القطاع الطبي في لبنان يحتاج إلى ما لا يقل عن 550 مليون دولار، لافتًا إلى أنّه في ظل عدم وجود أموال كافية من خزينة الدولة، فإنّ هذا القطاع بحاجة اليوم إلى استثمار عاجل فيه.
وأوضح المصدر أنّ ما يجب الشروع به اليوم هو استثمار 200 مليون دولار بحدّ أدنى قبل نهاية العام الحالي، وهذا ما يعطي دفعة لعام 2026 لاستثمارات أكبر، خاصة وأن المنظمات الصحية العالمية أبدت تعجبها من مرونة هذا القطاع وصموده رغم حجم الازمات التي انهالت عليه تباعا.

ولفت المصدر إلى أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه، من دون ضخ أي استثمارات، سيجعل وضع القطاع أكثر قتامة في العام المقبل.
المصدر: خاص لبنان24
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