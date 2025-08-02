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لبنان

بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز

Lebanon 24
02-08-2025 | 12:39
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نشر الفنان غسّان الرحباني، مساء اليوم السبت، صورة تجمع السيدة فيروز بابنتها ريما، وذلك خلال جنازة الفنان الراحل زياد الرحباني يوم الإثنين الماضي.
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وعلق الرحباني على الصورة قائلاً متوجهاً إلى ريما: "قلبي معك يا سند الأم الحزينة".
 
 
 
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