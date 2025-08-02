نشر الفنان غسّان ، مساء اليوم السبت، صورة تجمع بابنتها ريما، وذلك خلال جنازة الفنان الراحل يوم الإثنين الماضي.

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وعلق الرحباني على الصورة قائلاً متوجهاً إلى ريما: "قلبي معك يا سند الأم الحزينة".