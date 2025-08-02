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لبنان

عبدالله شكر للجيش والدفاع المدني والبلديات إخمادها حريق الدبية وعين الحور

Lebanon 24
02-08-2025 | 13:51
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شكر عضو  "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله للجيش والدفاع المدني بكل اجهزته وفروعه، وبلديات الدبية وعين الحور وأجهزتها وشبابها وكل من ساهم بمشاركة مباشرة او غير مباشرة، في إطفاء الحريق الكبير الذي امتد ليومين في احراش عين الحور والدبية .
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وقال: "يعود للأجهزة المعنية مسألة اذا كان الحريق مفتعلا ام لا، ونأمل ان نبقى جميعاً عيونا ساهرة على ما تبقى لدينا من مساحات خضراء".
 
 وختم عبد الله: "شكرا مضاعفة لعناصر الطوافات العسكرية والدفاع المدني وشرطة البلديات".
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