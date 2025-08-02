عبدالله شكر للجيش والدفاع المدني والبلديات إخمادها حريق الدبية وعين الحور

شكر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب للجيش والدفاع المدني بكل اجهزته وفروعه، وبلديات الدبية وعين الحور وأجهزتها وشبابها وكل من ساهم بمشاركة مباشرة او غير مباشرة، في إطفاء الحريق الكبير الذي امتد ليومين في احراش والدبية .

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وقال: "يعود للأجهزة المعنية مسألة اذا كان الحريق مفتعلا ام لا، ونأمل ان نبقى جميعاً عيونا ساهرة على ما تبقى لدينا من مساحات خضراء".

وختم : "شكرا مضاعفة لعناصر الطوافات العسكرية والدفاع المدني وشرطة البلديات".