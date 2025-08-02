بشأن مركز تجميل في الضاحية.. هذا ما قرّره وزير الصحة

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أصدرَ العامة ركان قراراً بإقفال مركز تجميل في محلة بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما تبين في الكشف الميداني أن المركز يقوم بأعمال طبية من دون وجود طبيب اختصاصي ومن دون ترخيص قانوني من