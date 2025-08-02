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لبنان

بشأن مركز تجميل في الضاحية.. هذا ما قرّره وزير الصحة

Lebanon 24
02-08-2025 | 15:06
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أصدرَ وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين قراراً بإقفال مركز تجميل في محلة صفير بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما تبين في الكشف الميداني أن المركز يقوم بأعمال طبية من دون وجود طبيب اختصاصي ومن دون ترخيص قانوني من وزارة الصحة العامة.
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