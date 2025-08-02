"دبكة وفرح".. انطلاق مهرجانات "كروم الشمس" في مغدوشة

انطلقت، مساء السبت، "مهرجانات كروم الشمس 2025" التي ينظمها نادي الرابية الخضراء برعاية بلدية مغدوشة بالتعاون مع الهيئات والجمعيات المحلية.

وتضمنت انطلاقة المهرجان مقتطفات لعدد من مسرحيات الاخوين الرحباني التي قدمتها الفرقة الفنية لنادي الرابية الخضراء بإشراف الدكتور طوني مرقص والمدرّبة كوليت موسى.

كذلك، قدمت مجموعة من الأطفال رقصة دبكة على أغنية "لبناني" للفنان عاصي الحلاني.

والقى رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان كلمة امام الحضور قال فيها: "نلتقي اليوم في رحاب مغدوشة لنفتتح معا مهرجان "كروم الشمس"،هذا الحدث السنوي المنتظر، الذي بات محطة مضيئة في تاريخ بلدتنا. نجتمع اليوم بأصالة أهلنا ورسوخ تقاليدنا التي ورثناها بعد جيل، ولنثبت للعالم أجمع أن مغدوشة كانت وستبقى دائما عنوانا للقاء والمحبة، ومضرب مثل في دفء الضيافة والانفتاح على كل زائر وضيف. لقد استطاع نادي الرابية الخضراء، بدعم ومساندة من بلدية مغدوشة، أن يجعل من هذا المهرجان رمزا للنجاح والتعاون والعمل الجماعي".





واضاف يونان: "إن أولويات بلدية مغدوشة، رئيسا وأعضاء، كما وعدناكم في برنامجنا الإنتخابي، هي العمل المتواصل على تعزيز إنماء بلدتنا الحبيبة وتطويرها بشتى المجالات. ولهذا فنحن اليوم ننكب على التخطيط لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية، ونؤكد لكم عزمنا المستمر على الوفاء بما وعدنا به، ومواصلة الدعم والتمويل لمشاريعنا التنموية الزراعية والرياضية، حتى وإن تعرض تمويل بعض هذه المشاريع مؤخرا للتوقف من قبل الجهات المانحة. لن نظل مكتوفي الأيادي، بل سنتحمل كامل المسؤولية لضمان توفير الموارد اللازمة، لا سيما لمشروع الطاقة الشمسية للآبار، مستثمرين كل جهودنا وإخلاصنا لتحقيق تطلعات مغدوشة وأهلها الكرام وأمانيهم وطموحاتهم".

وختم بونان:"ستبقى بلدية مغدوشة – بمجلسها وإدارتها حاضرة دائما لخدمة أهلنا، وستظل هذه المهرجانات فسحة للفرح واللقاء والتلاقي، تعكس الوجه الأجمل للبلدة، وترسخ موقعها كعروسة الجنوب ومنارة الثقافة والحياة، وملتقى دائما لكل محب".

بدوره، رحب رئيس نادي الرابية الخضراء نخله بالحضور، مؤكداً اعتزازه بتاريخ البلدة الرياضي والسياحي،مشددا على أن النادي تأسس لنشر ثقافة الخير والوعي والعمل الجماعي، بعيدًا عن التبعية والانقسامات، ملتزمًا بخدمة مغدوشة فقط.

وقال: "الهيئة الإدارية تؤمن بأهمية الاختلاف البنّاء والحوار كوسيلة للتطوير، وتؤكد على تضامنها وعملها بروح واحدة من أجل مصلحة النادي والبلدة. كما تُثمن الدعم المتواصل من بلدية مغدوشة، وتدعو لمزيد من التعاون مع كل مؤسسات البلدة".

وفي الختام، أمل نخله بالحفاظ على ثقة الجميع ودعمهم المستمر.