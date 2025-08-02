بالفيديو.. هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى

السيدة الأولى نعمت عون تصل لحضور الفنان كاظم الساهر في سهرته الثانية على التوالي ضمن مهرجان إهدنيات، والأخير يعبر عن سعادته بحضورها@KadimAlSahirORG @Ehdeniyat @lbfirstlady
تابعوا المزيد عبر موقع "النهار" pic.twitter.com/rPbdX0IB2U
— Annahar النهار (@Annahar) August 2, 2025
السيدة الأولى نعمت عون تصل لحضور الفنان كاظم الساهر في سهرته الثانية على التوالي ضمن مهرجان إهدنيات، والأخير يعبر عن سعادته بحضورها@KadimAlSahirORG @Ehdeniyat @lbfirstlady
تابعوا المزيد عبر موقع "النهار" pic.twitter.com/rPbdX0IB2U
السيدة الاولي بحفل كاظم 🥰
مهرجان اهدنيات لبنان ❤️#كاظم_الساهر @KadimAlSahirORG https://t.co/PHCED6PV40 pic.twitter.com/83BxsXDr5Q
— saghooo (@sarooo2021) August 2, 2025
السيدة الاولي بحفل كاظم 🥰
مهرجان اهدنيات لبنان ❤️#كاظم_الساهر @KadimAlSahirORG https://t.co/PHCED6PV40 pic.twitter.com/83BxsXDr5Q