بالفيديو.. هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى

السيدة الأولى نعمت عون تصل لحضور الفنان كاظم الساهر في سهرته الثانية على التوالي ضمن مهرجان إهدنيات، والأخير يعبر عن سعادته بحضورها@KadimAlSahirORG @Ehdeniyat @lbfirstlady

تابعوا المزيد "النهار" pic.twitter.com/rPbdX0IB2U — Annahar النهار (@Annahar) August 2, 2025 Advertisement

حضرت نعمت عون إلى لمواكبة السهرة الثانية على التوالي للفنان ضمن فعاليات مهرجان “إهدنيات” الدولي بنسخته الـ21، حيث عبّر عن سعادته بحضورها.وكانت رئيسة المهرجان في استقبال السيدة الأولى لدى وصولها إلى موقع الحفل، فيما واصل الساهر إحياء ليلته الثانية وسط تفاعل جماهيري لافت.