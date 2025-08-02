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لبنان

بالفيديو.. هكذا رحّب كاظم السّاهر بالسّيدة الأولى

Lebanon 24
02-08-2025 | 15:35
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حضرت السيدة الأولى نعمت عون إلى إهدن لمواكبة السهرة الثانية على التوالي للفنان كاظم الساهر ضمن فعاليات مهرجان “إهدنيات” الدولي بنسخته الـ21، حيث عبّر الساهر عن سعادته بحضورها.
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وكانت رئيسة المهرجان ريما فرنجية في استقبال السيدة الأولى لدى وصولها إلى موقع الحفل، فيما واصل الساهر إحياء ليلته الثانية وسط تفاعل جماهيري لافت.
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لبنان

فنون ومشاهير

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