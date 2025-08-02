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لبنان
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
02-08-2025
|
16:20
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في رسالة مؤثرة، وجّه
وزير الثقافة
السوري، محمد ياسين الصالح، تعازيه إلى
السيدة فيروز
، برحيل الموسيقار الكبير زياد
الرحباني
.
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وقال الوزير
، في رسالته:" "لا أكتب إليكِ معزياً بصفتي الرسمية، بل بما تحمله الثقافة من وجعٍ وحنين، وأسئلة. منذ "سألوني الناس" إلى اليوم وهم يسألون: كيف لصوت امرأة أن يكون وطناً؟ وكيف نعزي الوطن؟"
وأضاف أن صوت
فيروز
لم يكن مجرد غناء، بل كان "تربية وجدانية لجيل كامل، وشريكًا في الوجع القومي، ومواساةً في عتمات الحرب، واحتفالًا في صباحات النصر".
وأشار الوزير إلى أن فيروز غنّت لدمشق كما لم تغنِّ لها أي فنانة، ولبستها كما تُلبس القصائد العظيمة أثواباً من ضوء، واستذكر كيف صدح صوتها من إذاعة
دمشق
ومعرضها الدولي بأغنيات خالدة كـ "شآم ما المجد"، و"يا شامة الدنيا".
وأكد الصالح في رسالته أن
سوريا
لا تزال تحفظ لفيروز "مقام المحبة والإكبار"، وتشتاق إليها "كما تشتاق البلاد إلى المطر"، معتبراً أن فيروز ليست مطربة فحسب، بل "رؤية" و"عمود من أعمدة الأصالة" في الوطن العربي.
وختم قائلاً: "أعزّيكِ بفقيدكِ الذي قدّم للموسيقى العربية، محدّثاً ومجدّداً جريئاً، وإن اختلفت بيننا وبينه المواقف السياسية وتباينت الرؤى الإنسانية".
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