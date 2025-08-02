"كواليس" ما قبل جلسة الثلاثاء الحكومية.. هذا ما يريده "حزب الله"

ذكرت معلومات صحفية، السبت، أنَّ الصيغة النهائية لموقف الذي سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل بشأن سلاح " "، ستخرج مساء الاثنين إنطلاقاً من رؤية والحكومة المرتكز على إبعاد أي تباين أو مواضيع خلافية بين الأطراف السياسية داخل الجلسة.

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وقالت المعلومات إنَّ حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها من دون أي جدولة أو تواريخ، في وقت يقترح فيه حزب " " إسناد المهمة الى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد.

وأوضحت المعلومات أنَّ "الحزب مُنفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر"، وأضافت: "صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر عبر موفدين تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية".

واستكملت: " وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي. كذلك، فإن الموفد الأميركي إلى توماس براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة إلى أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود".