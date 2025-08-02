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لبنان

"كواليس" ما قبل جلسة الثلاثاء الحكومية.. هذا ما يريده "حزب الله"

Lebanon 24
02-08-2025 | 16:57
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ذكرت معلومات صحفية، السبت، أنَّ الصيغة النهائية لموقف مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل بشأن سلاح "حزب الله"، ستخرج مساء الاثنين إنطلاقاً من رؤية العهد والحكومة المرتكز على إبعاد أي تباين أو مواضيع خلافية بين الأطراف السياسية داخل الجلسة.
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وقالت المعلومات إنَّ حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع من دون أي جدولة أو تواريخ، في وقت يقترح فيه حزب "القوات اللبنانية" إسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد.
 
 
وأوضحت المعلومات أنَّ "الحزب مُنفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر"، وأضافت: "صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية".
 
واستكملت: "واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي. كذلك، فإن الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود".
 
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