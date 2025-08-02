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لبنان

بسط سيادة الدولة والتعيينات أبرز عناوين جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:07
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يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 5 آب 2025، جلسة في القصر الجمهوري لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال المرفق من 10 بنود، اولها "استكمال استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024".
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أما البنود الباقية فهي تعيينات مختلفة، وحسب معلومات "اللواء" قد تشمل التعيينات بعض المناصب القضائية. أما تعيينات رؤساء واعضاء الهيئات الناظمة التي تأجلت من الجلسة الماضية، بعد طلب وزير الاتصالات سحب البند المتعلّق بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، وتلاه وزير الطاقة بطلب سحب تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتي تحتاج حسب مصادر حكومية، الى نحو اسبوعين حتى تنضج.
 
 
بنود الجلسة
 
- مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24/11/2015 التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود.
 
- مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
 
- طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي الصادر بموجب القانون  رقم 228 تاريخ 12/10/2012.
 
- طلب وزارة الثقافة الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية وتفويض الوزير التوقيع عليها
 
- طلب مجلس الخدمة الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) والمعهد الفرنسي في لبنان Institut Français لدعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظیم دورات تدريبية متخصصة باللغة الفرنسية وتفويض رئيسة مجلس الخدمة المدنيةالتوقيع عليها.
 
- عرض وزارة الإتصالات للمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الإصطناعية والعروض التي تلقتها من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
 
- طلب الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد التعويض الشهري لرئيس مجلس الإدارة - المدير العام وللأعضاء غير المتفرغين في شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. 
 
- طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لتعيين (25) موظف في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني لملء الشغور في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي –بيروت.
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