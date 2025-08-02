مغارة جعيتا "بإدارة جديدة"

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تشرع أبواب مغارة على جديدة، حيث ان إعادة افتتاحها شكلت بداية فصل جديد يتسم بتنظيم محكم، ومعايير سلامة مشدّدة، ورؤية واضحة للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي الثمين.واسار رئيس بلدية جعيتا في حديث لـ "نداء الوطن"، إلى أنّ مغارة جعيتا انطلقت مجدّدًا بإدارة جديدة تعتمد على تنظيم أكثر فعالية، ومعايير سلامة عامة عالية، وذلك بهدف الحفاظ على الموقع وترميمه، وتقديم تجربة سياحية متميّزة للزوّار.وأضاف: "هوية مغارة جعيتا اليوم ترتكز على السياحة والحفاظ والترميم. نهدف إلى صون هذه الطبيعية التي لم تحظ بالعناية الكافية في السابق".وأكد أن إغلاق المغارة سابقًا أثّر سلبًا على الحركة السياحية في جعيتا، حيث تراجعت أعداد الزوّار، وتضرّرت المطاعم والأنشطة السياحية في المنطقة.ولكنّه أشار إلى تحسّن الوضع مؤخرًا قائلًا: "منذ إعادة افتتاح المغارة، نشهد إقبالًا متزايدًا يومًا بعد يوم، ما يدلّ الموقع حيويته السياحية".وعن الطموحات المستقبلية، أمل بارود في أن تبقى المغارة تحت إشراف البلدية للحفاظ عليها، لتكون نموذجًا رائدًا للبلدية والوزارة والدولة ككلّ.وهكذا، تعود مغارة جعيتا لتنبض بالحياة من جديد، لا كمعلم طبيعي فحسب، بل كرمز للإصرار على النهوض رغم التحدّيات، وكأنّها تقول لكلّ من يزورها: إنّ الجمال الحقيقي لا يختفي، بل ينتظر لحظة العودة الأبهى.هذه المغارة التي لطالما شكّلت محطة لا تنسى في ذاكرة كلّ من دخل ممرّاتها وتجوّل في أعماقها، ها هي اليوم تعيد رسم ملامح الأمل في قلب المنطقة، وتمنح دفعة قوية للحركة الاقتصادية والثقافية والسياحية