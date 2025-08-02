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لبنان

فيديو لـ"سرقة علنية" في الضاحية.. شاهدوه!

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:55
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو جديد يوثق لحظة قيام شخص مجهول الهوية، بسرقة محتويات من داخل سيارة في أحد شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
 
وأظهر الفيديو بشكل واضح كيف قام السارق بالصعود إلى السيارة ومن ثم القيام بسرقة حقيبة معدّات من صندوقها قبل الفرار إلى جهة مجهولة على متن مركبة أخرى كان يستقلها.
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