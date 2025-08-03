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لبنان

عن الطاقة الشمسية في لبنان.. معلومات مهمة

Lebanon 24
03-08-2025 | 00:50
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يعتبر لبنان واحداً من البلدان العربية التي تمضي قُدماً في قطاع الطاقة المُتجددة، وقد سجل تحولات مسبوقة على صعيدها خلال الأعوام الأخيرة.
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وخلال شهر أيار الماضي، أظهرت نتائج تقرير صادر عن وكالة الطاقة المُتجددة الدولية (IRENA) أن القدرة الإجمالية للطاقة المُتجددة في لبنان بلغت 1297 ميغاواط بنهاية العام 2024، مُحققة نمواً سنوياً ثابتاً بنسبة حوالى 18% بين عامي 2015 و 2024.
 
كذلك، فإنَّ البيانات تُظهر أيضاً أن الطاقة المتجددة باتت تمثل حوالى 31.8% من إجمالي قدرة الكهرباء في لبنان خلال نهاية العام 2024. مع ذلك، تسودُ توقعات بأن يتجاوز إنتاج الطاقة الشمسية المُثبتة في لبنان الـ1500 ميغاواط بنهاية العام 2025.
 
مع هذا، يتربع لبنان، وفق تصنيف "IRENA" (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة)، في المرتبة السابعة من بين 12 دولة عربية من حيث إجمالي قدرة الطاقة المتجددة بحلول نهاية العام 2024.



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