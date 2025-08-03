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لبنان

تحدثت عن "زياد".. فيديو نادر لفيروز قبل 36 عاماً في دولة عربية!

Lebanon 24
03-08-2025 | 01:09
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للسيدة فيروز خلال زيارتها دولة الكويت عام 1989.
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وتحدثت فيروز عن آل الرحباني واصفة إياهم بـ"رفاق الدرب الطويل"، مشيرة إلى أن نجلها الفنان الراحل زياد الرحباني هو الذي سيُكمل ذاك الدرب.
 
 
ويأتي تناقل هذا الفيديو إثر مرور أسبوعٍ على رحيل الفنان زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً بعد صراع مع المرض.
 
 
 
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