تحدثت عن "زياد".. فيديو نادر لفيروز قبل 36 عاماً في دولة عربية!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للسيدة خلال زيارتها عام 1989.

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وتحدثت فيروز عن آل واصفة إياهم بـ"رفاق الدرب "، مشيرة إلى أن نجلها الفنان الراحل هو الذي سيُكمل ذاك الدرب.

ويأتي تناقل هذا الفيديو إثر مرور أسبوعٍ على رحيل الفنان زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عاماً بعد صراع مع المرض.