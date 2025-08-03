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لبنان
عينٌ على "شارع حزب الله".. التحركات واردة؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-08-2025
|
01:45
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يسعى "
حزب الله
" في الوقت الراهن إلى ضبط شارعه لاسيما خلال الأسبوع المقبل تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في
قصر بعبدا
، الثلاثاء، من أجل البحث بخطة "حصر السلاح".
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وتقول أوساطٌ سياسية إنَّ أمر التحركات في الشارع "وارد جداً" في حال كان هناك "تصعيد سياسيّ"، لكنها في الوقت نفسه تستبعد لجوء "حزب الله" إلى تبني هذه الخطوة في ظل التطورات الراهنة.
وتلفت المصادر إلى أنَّ الساعات المقبلة كفيلة بحسم التوجهات بشأن جلسة الثلاثاء، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة لا تؤدي إلى اندلاع كباش سياسي قد يهدد استقرار الحكومة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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