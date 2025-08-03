مسعد: الدولة العميقة تتحكم بلبنان خلف الكواليس

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اعتبر النائب أن المشكلة في أعمق من مجرد سقوط حكومة فاسدة أو محاسبة مسؤول فاشل، مشيرًا إلى وجود "دولة عميقة" غير منتخبة وغير معلنة تتحكم بالقرار من خلف الستار.وقال مسعد إن هذه المنظومة تتكون من شبكة مصالح تضم قضاة وضباطًا وموظفين كبارًا، تدير السلطة الحقيقية بغض النظر عن التغيرات السياسية، وتعطل الإصلاحات عبر المحسوبيات والطائفية والفساد.وحذر من أن ليست جهة واحدة بل تحالف مصالح يضم زعماء وأصحاب نفوذ وإعلامًا، يعرقلون أي محاولة لتغيير الوضع.وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى وعي شعبي دائم، دعم لقوى التغيير الحقيقية، إعلام حر، وقضاء مستقل، مشددًا على أن المعركة ليست ضد شخص واحد بل منظومة كاملة يجب كسرها لاستعادة الدولة الحقيقية.