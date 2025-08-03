أبي رميا: أبطال الأرز على موعد جديد مع المجد

كتب رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي عبر منصة "إكس": " أبطال على موعد جديد مع المجد! كل التوفيق ببطولة لكرة السلة بالسعودية – ناطرينكن مع اللقب".

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