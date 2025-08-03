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لبنان

أبي رميا: أبطال الأرز على موعد جديد مع المجد

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:37
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كتب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": " أبطال الأرز على موعد جديد مع المجد! كل التوفيق ببطولة آسيا لكرة السلة بالسعودية – ناطرينكن مع اللقب". 
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