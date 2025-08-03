29
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أبي رميا: أبطال الأرز على موعد جديد مع المجد
Lebanon 24
03-08-2025
|
03:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس لجنة الشباب والرياضة
البرلمانية
النائب سيمون ابي
رميا
عبر منصة "إكس": " أبطال
الأرز
على موعد جديد مع المجد! كل التوفيق ببطولة
آسيا
لكرة السلة بالسعودية – ناطرينكن مع اللقب".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أبطال الأرز" يعودون بفخرٍ وإنجازٍ جديد...
Lebanon 24
"أبطال الأرز" يعودون بفخرٍ وإنجازٍ جديد...
03/08/2025 12:45:06
03/08/2025 12:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أبي رميا عرض مع وزير الداخلية الفرنسية التطورات في المنطقة وتداعياتها على لبنان
Lebanon 24
أبي رميا عرض مع وزير الداخلية الفرنسية التطورات في المنطقة وتداعياتها على لبنان
03/08/2025 12:45:06
03/08/2025 12:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ابي رميا: كلمة الرئيس عون تاريخية وتجديد لخطاب القسم
Lebanon 24
ابي رميا: كلمة الرئيس عون تاريخية وتجديد لخطاب القسم
03/08/2025 12:45:06
03/08/2025 12:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بيرقداريان عن أبي رميا: "صوت الصدق" في دعم الرياضة
Lebanon 24
بيرقداريان عن أبي رميا: "صوت الصدق" في دعم الرياضة
03/08/2025 12:45:06
03/08/2025 12:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي: على كلّ مسؤول أنّ يُدرك أنّ المسؤولية ليست تسلّطاً بل خدمة
Lebanon 24
الراعي: على كلّ مسؤول أنّ يُدرك أنّ المسؤولية ليست تسلّطاً بل خدمة
05:31 | 2025-08-03
03/08/2025 05:31:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ماذا قال الحريري؟
Lebanon 24
في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ماذا قال الحريري؟
05:15 | 2025-08-03
03/08/2025 05:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إبن الـ15 عاماً كاد أنّ يتسبّب بكارثة
Lebanon 24
بالصورة... إبن الـ15 عاماً كاد أنّ يتسبّب بكارثة
05:07 | 2025-08-03
03/08/2025 05:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المدرب أيمن نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة... إليكم ما جرى معه
Lebanon 24
المدرب أيمن نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة... إليكم ما جرى معه
05:03 | 2025-08-03
03/08/2025 05:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر يهدد حياة شخصين.. حادثة غرق قبالة شاطئ الميناء!
Lebanon 24
البحر يهدد حياة شخصين.. حادثة غرق قبالة شاطئ الميناء!
05:02 | 2025-08-03
03/08/2025 05:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
من وزير الثقافة السوري.. رسالة إلى "فيروز" هذا ما جاء فيها
16:20 | 2025-08-02
02/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
Lebanon 24
"سر جديد" عن صدام حسين.. محامٍ أميركي يعلنه
13:00 | 2025-08-02
02/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:31 | 2025-08-03
الراعي: على كلّ مسؤول أنّ يُدرك أنّ المسؤولية ليست تسلّطاً بل خدمة
05:15 | 2025-08-03
في ذكرى انفجار مرفأ بيروت... ماذا قال الحريري؟
05:07 | 2025-08-03
بالصورة... إبن الـ15 عاماً كاد أنّ يتسبّب بكارثة
05:03 | 2025-08-03
المدرب أيمن نُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة... إليكم ما جرى معه
05:02 | 2025-08-03
البحر يهدد حياة شخصين.. حادثة غرق قبالة شاطئ الميناء!
05:00 | 2025-08-03
"التجول بالسلاح ممنوع".. مخيمات لبنان أمام "مرحلة جديدة"!
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 12:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 12:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 12:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24