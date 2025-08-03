فياض: الضغوط تهدف لتفكيك الموقف اللبناني والمطلوب وحدة وثبات

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، خلال احتفال تكريمي في تيريز، أن الضغوط والأميركية تهدف إلى تفكيك الموقف اللبناني ودفعه للخضوع للشروط الإسرائيلية، محذرًا من تحويل النزاع إلى خلاف داخلي لبناني.وشدد فياض على ضرورة التمسك بموقف موحد يرفض التنازل دون مقابل، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني أبلغ الوسيط الأميركي بوضوح أن أي حل يبدأ بوقف إطلاق النار وانسحاب من الأراضي المحتلة، رافضًا الانصياع لأي التزامات من دون ضمانات فعلية من الطرف .ولفت إلى أن الموقف الإسرائيلي، كما عبّر عنه سموتريتش، يرفض الانسحاب من الجنوب اللبناني ويمنع إعادة إعمار القرى وعودة السكان، ما يُظهر نية بالمماطلة.وختم فياض بالتأكيد على وفاء لدماء ، معتبراً أن الشهيد عباس بشير مثال للعطاء والتضحية، وقدّم حياته دفاعًا عن الأرض والعقيدة. (الوكالة الوطنية)