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لبنان

فياض: الضغوط تهدف لتفكيك الموقف اللبناني والمطلوب وحدة وثبات

Lebanon 24
03-08-2025 | 03:41
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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، خلال احتفال تكريمي في السان تيريز، أن الضغوط الإسرائيلية والأميركية تهدف إلى تفكيك الموقف اللبناني ودفعه للخضوع للشروط الإسرائيلية، محذرًا من تحويل النزاع إلى خلاف داخلي لبناني.
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وشدد فياض على ضرورة التمسك بموقف موحد يرفض التنازل دون مقابل، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني أبلغ الوسيط الأميركي بوضوح أن أي حل يبدأ بوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، رافضًا الانصياع لأي التزامات من دون ضمانات فعلية من الطرف الإسرائيلي.

ولفت إلى أن الموقف الإسرائيلي، كما عبّر عنه وزير المالية سموتريتش، يرفض الانسحاب من الجنوب اللبناني ويمنع إعادة إعمار القرى وعودة السكان، ما يُظهر نية الاحتلال بالمماطلة.

وختم فياض بالتأكيد على وفاء المقاومة لدماء الشهداء، معتبراً أن الشهيد علي حسين عباس بشير مثال للعطاء والتضحية، وقدّم حياته دفاعًا عن الأرض والعقيدة. (الوكالة الوطنية)
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