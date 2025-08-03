Advertisement

لبنان

عملية أمنية نوعية في الحدت.. صورة لمطلوب سرق أكثر من 200 ألف دولار

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1400031-638898173686957659.jpg
Doc-P-1400031-638898173686957659.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنّه "بتاريخ 11-3-2025، دخل شخصٌ مجهول، بواسطة الكسر والخلع، إلى منزلٍ في بلدة المطيلب، وسرق من داخله مبلغًا ماليًّا ومصاغًا ذهبيًّا ومجوهرات قُدِّرَت قيمتها بسبعين ألف دولارٍ أميركي. وبتاريخ 17-6-2025، حصلت سرقة مشابهة في بلدة ديك المحدي، حيث سرق مجهول من داخل منزل خزنة حديدية بداخلها مبالغ مالية ومصاغ قدرت قيمتها بخمسةٍ وعشرين ألف دولارٍ أميركي".
Advertisement

أضاف البلاغ:" بتاريخ 18-7-2025، سُرِقَ من منزل في بلدة جوار البواشق مبلغ مالي ومجوهرات قدرت قيمتها بثمانية آلاف دولار أميركي. كذلك سُرِقَت خزنة حديديّة بداخلها مبلغ تسعين ألف دولار أميركي ومصاغ ذهبي قُدِّرَ بعشرة آلاف دولار أميركي، وثلاثة مسدّسات حربيّة من منزلٍ في بلدة حبوب. باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم".

تابع البلاغ:" بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة إفراد العصابة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى ب. ش. (مواليد العام ۱۹۷۲، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة.
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 26-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بعملية نوعيّة في بلدة الحدتبعبدا، وبتفتيش منزله ضُبِطَ قسمٌ من المبالغ الماليّة المسروقة، ولوحات تسجيل سيّارات بأرقام مختلفة كانت تُستخدم بعمليّات السّرقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة ترؤسه عصابة نفّذت العديد من عمليّات السّرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل منازل عدّة في محافظة جبل لبنان".

ختم:" أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف سائر المتورطين".
مواضيع ذات صلة
بعملية أمنية نوعية.. استدراج مطلوب من سوريا وإلقاء القبض عليه في لبنان
lebanon 24
03/08/2025 21:42:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 116 ألف دولار
lebanon 24
03/08/2025 21:42:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية
lebanon 24
03/08/2025 21:42:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية نوعية في البقاع.. من أوقف الجيش هناك؟
lebanon 24
03/08/2025 21:42:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:35 | 2025-08-03
13:47 | 2025-08-03
13:37 | 2025-08-03
13:32 | 2025-08-03
13:22 | 2025-08-03
12:51 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24