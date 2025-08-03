فجر اليوم.. هذا ما حصل في كفركلا

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيليَّة، فجر الأحد، غرفة وجرافة وآلية في محيط جبانة كفركلا - .

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كذلك، سُجل تحليق مكثف للطيران التجسسي فوق بلدات وقرى وبلدة .

ومساء، شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على كفركلا، ما أدى إلى حصول انفجارات قوية.

وتبين، وفق المصادر الميدانية، أن الاستهدافات طالت محيط الجبانة في البلدة.