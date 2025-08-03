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لبنان

فجر اليوم.. هذا ما حصل في كفركلا

Lebanon 24
03-08-2025 | 04:28
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيليَّة، فجر الأحد، غرفة وجرافة وآلية في محيط جبانة كفركلا - جنوب لبنان.
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كذلك، سُجل تحليق مكثف للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق بلدات وقرى قضاء صور وبلدة دير قانون النهر.
 
 
ومساء، شن العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على كفركلا، ما أدى إلى حصول انفجارات قوية.
 
 
وتبين، وفق المصادر الميدانية، أن الاستهدافات طالت محيط الجبانة في البلدة.
 
 
 
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