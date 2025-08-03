بالصورة... إبن الـ15 عاماً كاد أنّ يتسبّب بكارثة

أفادت صفحة "Yasa" عبر حسابها على "اكس" عن وقوع حادث سير في بعدما كان فتى عمره 15 عاماً يقود " " بطريقة جنونية.

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وكاد الحادث أن يودي بحياة عائلة بأكملها.