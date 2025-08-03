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لبنان

بالصورة... إبن الـ15 عاماً كاد أنّ يتسبّب بكارثة

Lebanon 24
03-08-2025 | 05:07
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أفادت صفحة "Yasa" عبر حسابها على "اكس" عن وقوع حادث سير في حلبا بعدما كان فتى عمره 15 عاماً  يقود "توك توك" بطريقة جنونية.
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وكاد الحادث أن يودي بحياة عائلة بأكملها. 
 
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