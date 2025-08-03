بلدية الوردانية كرّمت القاضي علي إبراهيم بحضور رسميّ وشعبيّ

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أقامت بلدية الوردانية في "بيت كبارنا" احتفالا تكريميا للنائب العام المالي السابق الدكتور علي مصباح إبراهيم، بحضور حشد من الشخصيات الوزارية والنيابية والقضائية والعسكرية والأمنية والرسمية، إضافة إلى الأصدقاء والفاعليات الدينية والاجتماعية والبلدية وأهالي البلدة.استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني، ثم قدمت الدكتورة هدى عيد كلمة ترحيبية، تلاها رئيس بلدية الوردانية علي بيرم الذي نوه ب"مسيرة القاضي ودعمه الدائم للبلدية وأهل البلدة"، مثمنا جهوده وتعاونه الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات، ومؤكدا أن إقليم الخروب بات "ضيعة واحدة" بروح التعاون والمحبة.بعدها عرض فيلم تعريفي تناول سيرة القاضي المكرَّم ومسيرته الطويلة في خدمة العدالة والوطن.بيرمثم ألقى الوزير السابق مصطفى بيرم كلمة باسم أهالي البلدة، حيا فيها القاضي "الشخصية العزيزة ذات الطابع الرمزي الكبير"، مؤكدا أن "روح العطاء والتواضع التي تحلى بها المكرَّم تمثل جوهر ثقافة البلدة التي توارثها الأجيال. وأشار إلى أن "القاضي إبراهيم استطاع أن يجمع بين المنصب الرفيع وروح الخدمة العامة"، معتبرا أن " لن يقوم إلا بثقافة الرابح رابح".حميديوتحدث المحامي محمد حسين حميدي، أحد تلامذة القاضي إبراهيم، شاكرا له ما زرعه في طلابه من حب العدالة وروح التواضع والأبوة، مؤكدا أن "أثره التربوي والإنساني باقٍ في نفوسهم".درباسبدوره، ألقى الوزير السابق رشيد درباس كلمة أصدقاء المكرم أشاد ب"ابتسامته الدائمة وهدوئه رغم ما تعرض له من افتراء"، معتبرا أن "القاضي ابراهيم كان نصيرا للعدالة منذ نشأته وحتى تقاعده".المصريأما لوزارة العدل محمد المصري، ممثلا وزير العدل القاضي عادل نصار، فثمن "مسيرة القاضي إبراهيم الطويلة والمشرفة في خدمة "، مؤكدا أن "انتماء القاضي لبلدته وتواصله مع أبنائها يظل قائما حتى بعد تقاعده"، معتبرا أن "تكريمه اليوم هو تكريم لمسيرته القضائية ولقيم بلدته".ابراهيموفي الختام، تحدث القاضي علي إبراهيم معبرا عن امتنانه لكل من ساهم في هذا التكريم، مستذكرا تأثير والديه وأفراد عائلته وزوجته وأولاده في حياته. وأكد أن " هو الطريق الوحيد لبناء الأوطان"، مشيدا بما أنجبته الوردانية من قامات في ميادين القانون والهندسة والطب والتعليم. كما شكر رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي ولجنة التكريم وكل من شارك في تنظيم الاحتفال.وقدم رئيس البلدية درعا تقديرية للقاضي ابراهيم عربون وفاء وتقدير، إلى جانب درع آخر من أبناء الجنوب.واختتم الاحتفال بحفل كوكتيل في أجواء من المحبة والتقدير.