بعدما فُقِدَ في البحر... الجيش عثر على جثة الشاب محمد

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أفادت مندوبة " "، أنّ في الجيش تمكّنت من انتشال جثة الشاب ، الذي كان قد فُقِدَ قبالة البلان في الميناء.وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إنقاذ الشاب رجب وهو بصحة جيّدة، وكان برفقة النشار.