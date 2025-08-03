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لبنان

بعدما فُقِدَ في البحر... الجيش عثر على جثة الشاب محمد

Lebanon 24
03-08-2025 | 06:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوات البحرية في الجيش تمكّنت من انتشال جثة الشاب محمد النشار، الذي كان قد فُقِدَ قبالة جزيرة البلان في الميناء.
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وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ إنقاذ الشاب رجب العلي وهو بصحة جيّدة، وكان برفقة النشار.
 
 
 
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