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لبنان

المجلس العام الماروني: بيروت الجريحة تستحقّ دولة قانون

Lebanon 24
03-08-2025 | 07:22
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رأى المجلس العام الماروني، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أن "بيروت الجريحة تستحقّ أكثر من مجرد ذكرى، تستحقّ دولة قانون ومؤسسات، وشعبًا لا ينسى، وعدالة لا تُدفن مع الوقت"، وقال في بيان: "في الذكرى الخامسة للفاجعة التي هزّت قلب الوطن في ٤ آب ٢٠٢٠، يستذكر المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متّى، بكثير من الألم والإنكسار، ذاك اليوم المشؤوم الذي خيّم فيه الحزن على بيروت وأهلها، وترك جرحًا لا يندمل في ضمير الوطن.في هذه المناسبة الأليمة، نرفع الصلاة لراحة أرواح الضحايا الأبرياء، ونتضامن مع عائلات الشهداء والمصابين والمتضرّرين، مؤكدين أن العدالة وحدها قادرة على تهدئة هذا الوجع، ولا قيامة للبنان من دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل مسؤول، مهما علا شأنه. إن بيروت الجريحة تستحقّ أكثر من مجرد ذكرى، تستحقّ دولة قانون ومؤسسات، وشعبًا لا ينسى، وعدالة لا تُدفن مع الوقت.  فلنُبقِ الأمل حيًّا، ولنبقَ مصرّين على أن تتحوّل الذكرى إلى وقفة ضمير وطنية، تُعيد للناس ثقتهم بوطن يستحقّ أن يُبنى على الحقيقة والكرامة".
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