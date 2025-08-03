سلام: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه

قال رئيس الحكومة إن "معرفة حقيقة انفجار مرفأ ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة".

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وفي كلمة له خلال جلسة حواريّة لمناقشة تداعيات انفجار 4 آب، أضاف سلام: "الإفلات من العقاب أصبح ثقافة وهي التي جعلت الفساد مستمراً والانهيارات متكررة"، مشيراً إلى أن "مسألة 4 آب ليست قضائيّة فقط إنّما هي سؤال عن طبيعة البلد الذي نريد أن نعيش فيه، فمن دون عدالة لا مواطنة ولا بلد".

وتابع قائلاً: "لا تسوية على حساب العدالة ولا نهاية لهذا الجرح إلا بكشف كلّ الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين أيًّا كانوا".

وأكد سلام أن "قرار الحرب والسلم سيكون بيد الدولة حصرا"، لافتاً إلى أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه".