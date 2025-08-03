Advertisement

لبنان

مخابرات الجيش أوقفت قاتل الشاب غالب عدنان

Lebanon 24
03-08-2025 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1400097-638898287253459857.jpg
Doc-P-1400097-638898287253459857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد الإشكال الذي وقع قبل يومين في محلة سوق الخضار - طرابلس، وأدى إلى مقتل الشاب السوريّ غالب عدنان وإصابة ثلاثة أشخاص بجروحٍ، تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المتهم بمقتل عدنان ويُدعى م.ي.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً أطلق النار على 4 أشخاص
lebanon 24
03/08/2025 21:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مخابرات الجيش أوقفت أحد أبرز تجار المخدرات في باب الرمل
lebanon 24
03/08/2025 21:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: مقتل نائب رئيس مخابرات الشرطة الإيرانية في هجوم إسرائيلي
lebanon 24
03/08/2025 21:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: الجيش أعاد غالبية مواطني إسرائيل الدروز الذين عبروا اليوم إلى الأراضي السورية
lebanon 24
03/08/2025 21:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2025-08-03
14:35 | 2025-08-03
13:47 | 2025-08-03
13:37 | 2025-08-03
13:32 | 2025-08-03
13:22 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24