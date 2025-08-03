مخابرات الجيش أوقفت قاتل الشاب غالب عدنان

أفادت مندوبة " "، أنّه بعد الإشكال الذي وقع قبل يومين في محلة سوق الخضار - ، وأدى إلى مقتل الشاب السوريّ غالب عدنان وإصابة ثلاثة أشخاص بجروحٍ، تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المتهم بمقتل عدنان ويُدعى م.ي.

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