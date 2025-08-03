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لبنان

بشأن السلاح... رسالة من نائب إلى "حزب الله"

Lebanon 24
03-08-2025 | 07:51
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اعتبر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "ساعة الحقيقة تقترب وعلى لبنان أن يكون على قدر كاف من الجرأة والوطنية لمواجهة الأمور"، مشيرًا الى ان "جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء ستكون حاسمة في هذا المجال".
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وخلال سلسلة لقاءات واستقبالات في مكتبه في عكار، توجه البعريني الى "حزب الله" بالقول: "انتم اليوم تتحملون مسؤولية حماية لبنان بقراركم او تدميره بسلاحكم، تتحملون مسؤولية السلام فيه او الحرب، فالامور رهن موقفكم، فإما أن يكون قراركم الدولة واما السلاح، اما التحايل عبر تعابير فضفاضة عن التزاوج بين السلاح لخدمة الدولة فلم تعد تنفع."

وأضاف: "السلاح ليس قضيتكم، بل هو وسيلة تمّ اعتمادها من قِبلكم لحماية لبنان، وقد اثبتت الاشهر الاخيرة فشلها، وبالتالي بات هذا السلاح عبئًا على لبنان، ولا يجوز لكم الاستمرار بالمكابرة."

وتابع: "تسليم السلاح ليس ضعفًا بل عين العقل والحكمة، ليس إهانة بل دليل على حس وطني وحس بالمسؤولية. اخرجوا من اوهام القوة التي اوصلتكم واوصلتنا الى ما نحن فيه، عودوا الى منطق لبناني وطني وتخلصوا من اي ارتباط اقليمي وخارجي. فاما ان تتخذوا الموقف الصحيح واما أن تغامروا مرة جديدة بلبنان، وهذه المرة ستكون مغامرتكم اشبه بالانتحار، وهو ما يرفضه كل اللبنانيين."

وختم البعريني: "اليوم لا أحد يدعوكم الى تسليم السلاح لاسرائيل كما تقولون في خطاباتكم، بل الدعوة لبناء دولة، وهنا يأتي خطاب رئيس الجمهورية ليشكل البوصلة الحقيقية لانقاذ البلد."
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