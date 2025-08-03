هذا موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية

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أعلنت والتقني، في بيان، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية سوف تصدر يوم الاثنين الواقع فيه 4 آب 2025 عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:- Results.vte.gov.lb- Results.vte-gov.com