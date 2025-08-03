بيرم: السيادة لا تكون بتسليم أوراق القوة للعدوّ

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أكد الوزير السابق ، خلال حفل تكريم الشهيد في بلدة ، أنّ "السيادة لا تكون بالتخلي عن أوراق القوة، بل إنّ السيادة الحقيقية هي مصلحة الشعب أولًا، وهي بحسب تنبع من الشعب، الذي هو مصدر السلطات، وقبل السلطة".وسأل بيرم "هل السيادة تكون بمنع تسليح الجيش؟ هل تكون عندما يأتي مندوب عربي مستعجل على التطبيع أكثر من ، ويفرض هو والمندوب الأميركي جدول أعمال لحكومتنا؟ وهل السيادة أن تتحدث عن استعادة قرار الحرب والسلم بينما صوت الطائرة المسيّرة يعلو فوق السرايا الحكومية؟ وهل تكون السيادة في العجز عن الدفاع عن النفس، أو حين تُمنح أوراق القوة مجانًا، ولمن؟ للذئب؟".واعتبر أن "المشكلة تكمن في دولة لا تسعى لتعزيز سيادتها"، مؤكّدًا أنّ " لا ينقصه شيء من الوطنية أو الكفاءة والمطلوب فقط هو قرار بتسليحه، ونحن أحرص الناس على الجيش وأكثر من حماه، ونريد دولة قوية مقتدرة".