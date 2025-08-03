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لبنان

جائزة دولية للطبيب اللبناني هاني محيدلي

Lebanon 24
03-08-2025 | 09:05
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نال الطبيب اللبناني المتخصص في جراحة العظم والعمود الفقري الدكتور هاني محيدلي، خلال المؤتمر الدولي في العاصمة التايوانية تايبيه، جائزة التميّز الدولية من الجمعية الأميركية للعمود الفقري  (North American Spine Society - NASS).
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 وجاء هذا التكريم "تقديراً لإسهاماته في مجال أبحاث العلوم الأساسية، والأبحاث السريرية، وخدماته القيمة للمجتمع الطبي المتخصص بالعمود الفقري على المستوى الدولي".

ومحيدلي جراح عظم وعمود فقري يحمل درجة دكتوراه في الطب ودرجة دكتوراه في البحث العلمي، وقد تخرّج من عدد من أبرز الجامعات الطبية، ويشغل حالياً مواقع أكاديمية وعلمية في مؤسسات طبية دولية. له مساهمات بحثية رائدة في مجال جراحة العمود الفقري، وقد نُشرت له أبحاث في مجلات علمية محكّمة. كما شارك في مؤتمرات دولية متخصصة وله إسهام فاعل في تطوير الممارسات الجراحية الحديثة.
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