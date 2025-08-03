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لبنان
بلدية زغرتا - إهدن تنفي شائعات تلوث المياه
Lebanon 24
03-08-2025
|
09:11
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أوضحت بلدية زغرتا–
إهدن
في بيان، أنه منذ انتخاب
المجلس البلدي
الجديد، جرى التوافق بينها وبين أصحاب المولدات الكهربائية في زغرتا– إهدن على الالتزام الكامل بالتعرفة الشهرية الصادرة رسميا عن
وزارة الطاقة
والمياه.
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وأضافت البلدية برئاسة المهندس
بيارو
زخيا الدويهي
، انها تابعت خلال الأشهر الماضية هذا الالتزام، ولاحظت "تقيدا لافتا من أصحاب المولدات بالتعرفة الرسمية من دون أي تعديل أو جشع، ما شكل نموذجا أخلاقيا مميزا في المنطقة والمحافظة والبلد".
كما طالبت وزارة الطاقة والمياه ب"عدم التساهل أو التغاضي، بل تطبيق مبدأ المحاسبة والمعاقبة بحزم لضمان المساواة وفرض احترام القانون على الجميع".
وأكدت أن "ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الإجتماعي حول تلوث مياه نبع مار سركيس في إهدن، غير صحيح، فهذه المياه نظيفة وسليمة ويتم فحصها مخبريا كل 15 يوما"، وأن "مياه مجاري حديقة الأب
سمعان عاقلة
على طريق البويضة صالحة للشرب".
وختمت البلدية بيانها متمنية على رواد التواصل الاجتماعي "عدم بث الشائعات والاخبار غير الدقيقة فهذه الافتراءات قد تعرّض ناشريها للملاحقة القانونية".
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