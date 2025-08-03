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لبنان

صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 09:40
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب على احدى اللوحات الإعلانية في منطقة جسر الواطي
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وأُرفقت الصورة بمقولة لجبران خليل جبران: "إنما الرجل العظيم ذلك الذي لا يسود ولا يُساد"، وعبارة أخرى: نعلم أنك تُحب لبنان".
 
وأثارت الصورة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، الذين انقسموا بين مُؤيّد ومُعارض لهذه الخطوة.
 
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