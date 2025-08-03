صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟

انتشرت عبر صورة للرئيس الأميركي على احدى اللوحات الإعلانية في منطقة جسر الواطي .

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وأُرفقت الصورة بمقولة لجبران : "إنما الرجل العظيم ذلك الذي لا يسود ولا يُساد"، وعبارة أخرى: نعلم أنك تُحب ".

وأثارت الصورة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، الذين انقسموا بين مُؤيّد ومُعارض لهذه الخطوة.