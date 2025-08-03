وزير العمل يزور العراق حاملاً رسالة رسمية من رئيس الحكومة

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غادر وزير العمل محمد حيدر ظهر اليوم متوجهًا إلى العاصمة ، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي.وضم الوفد المرافق كلاً من مستشاري الوزير فراس زعيتر وحسين محيدلي، وعن وزارة العمل إيمان خزعل. ومن المرتقب أن يلتقي الوزير حيدر خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين ، في طليعتهم العراقي محمد شياع السوداني، حيث ينقل له رسالة رسمية من رئيس الحكومة نواف سلام، تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.كما سيعقد وزيرا العمل اللبناني والعراقي سلسلة لقاءات تتناول ملفات ذات اهتمام مشترك، أبرزها تنظيم اليد العاملة، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم الاستثمارات بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.