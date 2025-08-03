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لبنان
سليمان: مصادرة آليات وأرزاق المواطنين ليست إجراءً عادلاً
Lebanon 24
03-08-2025
|
10:38
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أكد النائب
محمد سليمان
، خلال استقباله في دارته في
وادي خالد
وفدا من سائقي الشاحنات والآليات المصادرة والمحتجزة لصالح الجيش، وقوفه إلى جانب القانون العادل والمنصف، قائلاً: "نحن مع القانون الذي يحمي حقوق المواطنين والملكية الخاصة ويحفظ كراماتهم، ومع الدولة ومؤسساتها في مواجهة أي مخالفة، لكننا نرفض الظلم الذي يتعرض له الناس تحت غطاء القانون".
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وأضاف: "مصادرة آليات وأرزاق المواطنين ليست إجراءً عادلاً، ولكل مخالفة مسار قضائي واضح يجب أن يُتّبع، أما المصادرة الكاملة فهي ظلم لن نقبل به ولن نسكت عنه".
وشدد سليمان على أن "هذه القضية تطال شريحة واسعة من السائقين في مختلف المناطق
اللبنانية
"، مؤكداً "أنه يتابعها مع زملائه النواب المعنيين لإيجاد حل قانوني وإنساني يحفظ الحقوق ويحقق العدالة".
الخير
وتحدث نقيب سائقي الشاحنات
أحمد الخير
باسم الوفد، مشدداً على أن "السائقين جميعهم تحت سقف القانون ولا يطالبون بتغطية أي مخالفة، لكن ما يتعرضون له من مصادرة لآلياتهم تحت ذرائع غير قانونية هو ظلم واضح ومرفوض".
وطالب الخير المسؤولين ب"التحلي بالمسؤولية والقيام بوقفة ضمير تجاه من فقدوا أعمالهم وأرزاقهم نتيجة هذه الإجراءات"، موجهاً الشكر للنائب سليمان على "مواقفه الداعمة وتضامنه الصادق مع المطالب المحقة للناس".
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