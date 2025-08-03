Advertisement

لبنان

سليمان: مصادرة آليات وأرزاق المواطنين ليست إجراءً عادلاً

Lebanon 24
03-08-2025 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1400154-638898396973623168.jpg
Doc-P-1400154-638898396973623168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب محمد سليمان، خلال استقباله في دارته في وادي خالد وفدا من سائقي الشاحنات والآليات المصادرة والمحتجزة لصالح الجيش، وقوفه إلى جانب القانون العادل والمنصف، قائلاً: "نحن مع القانون الذي يحمي حقوق المواطنين والملكية الخاصة ويحفظ كراماتهم، ومع الدولة ومؤسساتها في مواجهة أي مخالفة، لكننا نرفض الظلم الذي يتعرض له الناس تحت غطاء القانون".
Advertisement

وأضاف: "مصادرة آليات وأرزاق المواطنين ليست إجراءً عادلاً، ولكل مخالفة مسار قضائي واضح يجب أن يُتّبع، أما المصادرة الكاملة فهي ظلم لن نقبل به ولن نسكت عنه".

وشدد سليمان على أن "هذه القضية تطال شريحة واسعة من السائقين في مختلف المناطق اللبنانية"، مؤكداً "أنه يتابعها مع زملائه النواب المعنيين لإيجاد حل قانوني وإنساني يحفظ الحقوق ويحقق العدالة".

الخير

وتحدث نقيب سائقي الشاحنات أحمد الخير باسم الوفد، مشدداً على أن "السائقين جميعهم تحت سقف القانون ولا يطالبون بتغطية أي مخالفة، لكن ما يتعرضون له من مصادرة لآلياتهم تحت ذرائع غير قانونية هو ظلم واضح ومرفوض".

وطالب الخير المسؤولين ب"التحلي بالمسؤولية والقيام بوقفة ضمير تجاه من فقدوا أعمالهم وأرزاقهم نتيجة هذه الإجراءات"، موجهاً الشكر للنائب سليمان على "مواقفه الداعمة وتضامنه الصادق مع المطالب المحقة للناس".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإسرائيلية: ندعو جميع الأطراف إلى توجيه المساعدات الإنسانية عبر آليات مشروعة وليس عبر الاستفزاز
lebanon 24
03/08/2025 21:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: آلية التعيينات ليست منزلة ويجب تعديلها باستمرار
lebanon 24
03/08/2025 21:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حكومية: الجلسة ليست لطرح بند حصرية السلاح بل لبحث الالية التنفيذية وبري لم يوافق بعد على عقدها (الجديد)
lebanon 24
03/08/2025 21:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: آلية صندوق غزة الإنساني غير مجدية وليست الطريقة المثلى لإيصال المساعدات الإنسانية
lebanon 24
03/08/2025 21:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2025-08-03
14:35 | 2025-08-03
13:47 | 2025-08-03
13:37 | 2025-08-03
13:32 | 2025-08-03
13:22 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24