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لبنان

الجيش يفتح باب التطويع... إعلان للذكور فقط

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:17
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، عن الحاجة إلى تطويع جنود متمرنين (ذكور فقط) في الوحدات المقاتلة في الجيش من الراغبين ومستوفي الشروط.
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وأشارت في بيان إلى أنه على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا إلى شركة ليبان بوست حصرًا، اعتبارًا من 5 / 8 / 2025 ولغاية 3 / 10 / 2025 ضمنًا. 
 
 
وأضاف البيان: سيصار إلى اختيار العدد اللازم بالأفضلية لتطويعه في الجيش، وفقًا للحاجة التي تحددها القيادة في حينه. وسيتم الاطلاع على بقية الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت:   www.lebarmy.gov.lb.
 
 
 
 
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