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لبنان

سلام يفتتح "شارع ضحايا 4 آب" ويؤكد: لا مساومة على العدالة

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:45
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عشية الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، افتتح رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام "شارع ضحايا 4 آب" عند مدخل المرفأ، في خطوة لتكريم أرواح الضحايا وتأكيد التزام الدولة بالعدالة.
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وفي كلمة ألقاها، قال سلام: "ارفعوا أيديكم عن القضاء"، مؤكدًا أن لا مساومة على العدالة، ومرددًا العبارة التي أصبحت عنوانًا للمطالبة والمحاسبة: "الحقيقة أم العدالة".
 
وشدد رئيس الحكومة على أن لا أحد فوق المحاسبة، مشيًرا إلى أن حكومته ستقدّم كل ما يلزم لتسهيل عمل القضاء، بما يكمل استكمال التحقيق في القضية.
 
وردًا على سؤال قناة "العربية"، ذكّر سلام بأن البيان الوزاري يؤكد بشكل صريح على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
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