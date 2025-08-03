سلام يفتتح "شارع ضحايا 4 آب" ويؤكد: لا مساومة على العدالة

عشية الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ ، افتتح رئيس الحكومة الدكتور "شارع ضحايا 4 آب" عند مدخل المرفأ، في خطوة لتكريم أرواح الضحايا وتأكيد الدولة بالعدالة.

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وفي كلمة ألقاها، قال سلام: "ارفعوا أيديكم عن "، مؤكدًا أن لا مساومة على العدالة، ومرددًا العبارة التي أصبحت عنوانًا للمطالبة والمحاسبة: "الحقيقة أم العدالة".

وشدد رئيس الحكومة على أن لا أحد فوق المحاسبة، مشيًرا إلى أن حكومته ستقدّم كل ما يلزم لتسهيل عمل القضاء، بما يكمل استكمال التحقيق في القضية.

وردًا على سؤال قناة "العربية"، ذكّر سلام بأن البيان الوزاري يؤكد بشكل صريح على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.