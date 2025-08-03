Advertisement

لبنان

في البداوي.. سيارة العرسان ترتطم بعامود الكهرباء وهذا ما حل بهما

Lebanon 24
03-08-2025 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1400181-638898462353787217.jpg
Doc-P-1400181-638898462353787217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد أوتوستراد البداوي حادث سير مروع أثناء مرور موكب زفاف، أدى إلى سقوط 3 جرحى من بينهم العريس والعروس، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة التي كانت تقل العروسين بعامود على جانب الطريق قبل أن ترتطم بسيارة أخرى. وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة.

وقد هرعت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مكان الحادث، حيث عملت على إسعاف الجرحى ميدانياً قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
 
مواضيع ذات صلة
WSJ: إيران لن تستطيع استعادة اليورانيوم من منشأتي نطنز وفوردو بسبب حجم الدمار الذي لحق بهما
lebanon 24
04/08/2025 02:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدان الاتصال بهما.. العثور على القاصرين المفقودين من عيتيت
lebanon 24
04/08/2025 02:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قاصران مفقودان منذ يوم أمس... توجّها إلى شاطىء البحر وقُطِعَ الإتّصال بهما
lebanon 24
04/08/2025 02:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: قصف روسي أصاب خط الكهرباء المغذي لمحطة زابوروجيا النووية ما أدى لانقطاع الكهرباء عنها
lebanon 24
04/08/2025 02:19:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2025-08-03
16:35 | 2025-08-03
15:49 | 2025-08-03
15:08 | 2025-08-03
15:07 | 2025-08-03
14:40 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24