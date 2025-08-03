في البداوي.. سيارة العرسان ترتطم بعامود الكهرباء وهذا ما حل بهما

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شهد أوتوستراد البداوي حادث سير مروع أثناء مرور موكب زفاف، أدى إلى سقوط 3 جرحى من بينهم العريس والعروس، بحسب ما افادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة التي كانت تقل العروسين بعامود على جانب الطريق قبل أن ترتطم بسيارة أخرى. وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة.وقد هرعت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مكان الحادث، حيث عملت على إسعاف الجرحى ميدانياً قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.