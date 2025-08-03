Advertisement

لبنان

في بلدة يارون الجنوبية.. هذا ما جرى

Lebanon 24
03-08-2025 | 12:51
A-
A+
Doc-P-1400185-638898478965966777.jpg
Doc-P-1400185-638898478965966777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان، حفارة كانت مركونة في حي الفوّار في بلدة يارون الجنوبية عبر إلقاء قنبلتين، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيها وتضرّرها بشكل كبير، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
Advertisement
 
كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أطراف البلدة، وتحديدًا في حي السلطانة قرب الملعب البلدي، من دون تسجيل أي اصابات.
مواضيع ذات صلة
إنفجار في بلدة حاروف الجنوبية.. ما الذي حصل؟
lebanon 24
04/08/2025 02:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذا ما جرى على أوتوستراد طرابلس-بيروت
lebanon 24
04/08/2025 02:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في مخيم عين الحلوة.. هذا ما جرى
lebanon 24
04/08/2025 02:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مساءً... هذا ما رُصِد في سماء بلدة جبشيت وعدد من البلدات الجنوبية
lebanon 24
04/08/2025 02:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2025-08-03
16:35 | 2025-08-03
15:49 | 2025-08-03
15:08 | 2025-08-03
15:07 | 2025-08-03
14:40 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24