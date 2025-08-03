في بلدة يارون الجنوبية.. هذا ما جرى

استهدفت طائرتان مسيّرتان إسرائيليتان، حفارة كانت مركونة في حي الفوّار في بلدة يارون الجنوبية عبر إلقاء قنبلتين، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيها وتضرّرها بشكل كبير، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أطراف البلدة، وتحديدًا في حي قرب الملعب البلدي، من دون تسجيل أي اصابات.