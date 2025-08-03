Advertisement

لبنان

الحكومة تجتمع الثلاثاء... وبري يرفض "المقاطعة الشيعية"

Lebanon 24
03-08-2025 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1400188-638898485842962644.jpg
Doc-P-1400188-638898485842962644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، تغيّب الوزراء الشيعة عن جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من الرئيس لقناة "الحدث".
Advertisement
 
وأضافت المصادر أنه "لا مانع لدى بري من مناقشة الحكومة لكافة الملفات بما فيها سلاح حزب الله".
 
ولاحقا، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، أنه "لا وجود لما يُسمى بـ مصادر نبيه بري أو مصادر بري"، مشددًا على أن الرئيس بري لم يُدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية اليوم.
مواضيع ذات صلة
إتصالات للتوصل الى حل ينقذ جلسة الثلاثاء الحكومية ولا مقاطعة شيعية
lebanon 24
04/08/2025 02:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" بين المقاطعة والاستقالة
lebanon 24
04/08/2025 02:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
لا مقاطعة شيعية لجلسة الحكومة وصيغة للحل مقبولة محليا من دون معرفة صداها الدولي
lebanon 24
04/08/2025 02:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة رعد وبري الى بعبدا: مخرج لجلسة الثلاثاء
lebanon 24
04/08/2025 02:19:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2025-08-03
16:35 | 2025-08-03
15:49 | 2025-08-03
15:08 | 2025-08-03
15:07 | 2025-08-03
14:40 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24