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لبنان
الحكومة تجتمع الثلاثاء... وبري يرفض "المقاطعة الشيعية"
Lebanon 24
03-08-2025
|
12:44
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يرفض
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، تغيّب الوزراء
الشيعة
عن جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من الرئيس لقناة "الحدث".
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وأضافت المصادر أنه "لا مانع لدى
بري
من مناقشة الحكومة لكافة الملفات بما فيها سلاح
حزب الله
".
ولاحقا، أعلن
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
نبيه بري
، في بيان، أنه "لا وجود لما يُسمى بـ مصادر
نبيه
بري أو مصادر بري"، مشددًا على أن
الرئيس بري
لم يُدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية اليوم.
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