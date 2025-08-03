الحكومة تجتمع الثلاثاء... وبري يرفض "المقاطعة الشيعية"

يرفض ، تغيّب الوزراء عن جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من الرئيس لقناة "الحدث".

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وأضافت المصادر أنه "لا مانع لدى من مناقشة الحكومة لكافة الملفات بما فيها سلاح ".

ولاحقا، أعلن لرئيس مجلس النواب ، في بيان، أنه "لا وجود لما يُسمى بـ مصادر بري أو مصادر بري"، مشددًا على أن لم يُدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية اليوم.