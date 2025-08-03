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لبنان

عيتاني في ذكرى ٤ آب: عملنا ليبقى مرفأ بيروت على خارطة المرافئ العالمية

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:48
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اعتبر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، في بيان، أن "الذكرى الخامسة لـ ٤ آب ليست مجرد محطة تذكارية، بل مناسبة للتأكيد أن الفعل أقوى من الألم"، وقال: "خمس سنوات مرّت على انفجار ٤ آب، عملنا خلالها بصمت ومسؤولية، من دون ان نغفل لحظة أن كل الوطن دفع ثمناً باهظاً في لحظة واحدة".
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أضاف: "في الذكرى الخامسة، لا نكتفي باستعادة ما جرى، بل نُثبت أن ما بعده لم يكن مستحيلًا، لذلك اخترنا العمل، لا إنكاراً للوجع، بل كسبيل لتجاوزه. وما تحقق لم يكن تفصيلاً، بل انه تأكيد على أن الإرادة يمكن أن تنبع من تحت الركام".

وختم عيتاني: "اليوم نقف لا لنقول إن الجرح شُفي، بل لنقول إننا لم نتركه مفتوحاً. عملنا، تقدمنا، وثبّتنا وجود مرفأ بيروت كبوابة حقيقية للاقتصاد، وفاء لأبناء وأحبة وزملاء لنا كان يعملون معنا وعاشوا بيننا فقدناهم في ذاك اليوم الأليم. لذكراهم ولعائلاتهم التي منحت الصبر معنى آخر نرفع تحية إجلال. وسنكمل الطريق بذاكرة لا تُنسى، وعمل لا يتوقف".
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