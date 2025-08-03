خالد كبّارة يطلع مفتي طرابلس على واقع العمل البلدي

Advertisement

زار بلدية خالد كبّارة، مفتي طرابلس والشمال في مكتبه ، حيث جرى استعراض واقع رغم التحديات.وأكد كبّارة خلال اللقاء أنّ "كثرة المشاكل وضعف الموارد لم تُثنِ الأعضاء عن المضي قدمًا، بل شكّلت دافعًا إضافيًا لبذل مزيد من الجهود، من خلال التكاتف والتعاضد لخدمة طرابلس وأهلها"، مشيرا الى "مشاريع بلدية قيد التنفيذ بالشراكة مع رجال أعمال ومغتربين، مع اعتماد آليات شفافة تشمل التعاقد مع شركات تدقيق لضبط آلية التبرعات والصرفيات".، عبّر إمام عن ارتياحه ل"روح الجدية" التي لمسها لدى ، مثنيًا على ما تحقق في وقت قصير، ومشددًا على "أهمية الاستمرار بروح الهمة والتركيز على الأولويات". ولفت إلى أن "الأعباء كبيرة، لكن المطلوب أن يلمس المواطنون نتائج حقيقية وملموسة على الأرض".