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لبنان

خالد كبّارة يطلع مفتي طرابلس على واقع العمل البلدي

Lebanon 24
03-08-2025 | 11:57
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 زار نائب رئيس بلدية طرابلس خالد كبّارة، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه في دار الفتوى، حيث جرى استعراض واقع العمل البلدي رغم التحديات.
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وأكد كبّارة خلال اللقاء أنّ "كثرة المشاكل وضعف الموارد لم تُثنِ الأعضاء عن المضي قدمًا، بل شكّلت دافعًا إضافيًا لبذل مزيد من الجهود، من خلال التكاتف والتعاضد لخدمة طرابلس وأهلها"، مشيرا الى "مشاريع بلدية قيد التنفيذ بالشراكة مع رجال أعمال ومغتربين، مع اعتماد آليات شفافة تشمل التعاقد مع شركات تدقيق لضبط آلية التبرعات والصرفيات".

من جهته، عبّر إمام عن ارتياحه ل"روح الجدية" التي لمسها لدى نائب الرئيس، مثنيًا على ما تحقق في وقت قصير، ومشددًا على "أهمية الاستمرار بروح الهمة والتركيز على الأولويات". ولفت إلى أن "الأعباء كبيرة، لكن المطلوب أن يلمس المواطنون نتائج حقيقية وملموسة على الأرض".
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