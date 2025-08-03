سكاف: جلسة الثلاثاء قائمة وفتيل تفجيرها قد سُحب

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أثنى النائب غسان سكاف على خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون والذي اعتبره "بمثابة القسم الثاني من خطاب القسم الذي فتح اليوم الباب امام والمجلس الأعلى للدفاع للحديث عن حصرية السلاح والآلية التنفيذية لحصريته".وقال: "علينا ان نعرف ان هناك متغيرات حصلت في البلد، وأن الحرب الاخيرة إنتهت بغالب هي اسرائيل، ومغلوب هي . اما المنتصر الاكبر في هذه الحرب فهي الولايات المتحده الاميركية، ومن هناك دخلنا العصر الأميركي، وعلينا ان نعرف ايضا انه في هذه الحرب إنتصرت التكنولوجيا على الايديولوجبا".ودعا مفتي راشيا الشيخ الدكتور وفيق حجازي الى "الوقوف من أجل الوطن وحماية ما تبقى فيه، وهذا يتطلب تنفيذ بكل حذافيره. ويتطلب حصرية السلاح وأن يكون بيد الدولة وكذلك العدالة غير الانتقائية بحيث لا يكون الأبرياء في السجن، ويكون كذلك من تسبب بدمار الوطن حرّا طليقا".كلام النائب سكاف والمفتي حجازي جاء خلال زيارة قام بها المفتي حجازي الى دارة سكاف في عيتا الفخار على رأس وفد ضم علماء ومشايخ ورجال دين ورئيس اتحاد بلديات قلعة الإستقلال ياسر خليل ورؤساء بلديات الاتحاد وفعاليات، وبحضور الشاعر العربي عمر شبلي، والبروفيسور خالد صميلي وعقيلة سكاف المحامية ميسم سكاف يونس ونجله ورئيس بلدية عيتا الفخار ديب برهوم وفعاليات.