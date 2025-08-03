بعثة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في ذكرى 4 آب: الحد من الإفلات من العقاب أمر أساسي لتعافي لبنان

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وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في والدول الأعضاء في الاتحاد بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ ، جاء فيه:"في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع في 4 آب 2020، يجدد والدول الأعضاء تضامنهم مع عائلات الضحايا ومع من تأثرت حياتهم وبيوتهم وسبل عيشهم بشكل مأساوي جراء الانفجار.كما نرحب بالخطوات التي اتُخذت في الأشهر الأخيرة والتي أتاحت إحراز تقدم في التحقيق، بما يتماشى مع البيان الوزاري. وندعو السلطات المعنية إلى ضمان توفر الظروف اللازمة لإتمام التحقيق بطريقة شاملة ونزيهة وشفافة، حتى يتسنى لعائلات الضحايا والشعب اللبناني نيل العدالة والمساءلة التي يستحقونها.إنّ وضع حد للإفلات من العقاب أمر أساسي لتعافي لبنان، وهذا يتطلب قضاءً مستقلاً وقوياً بعيداً عن التدخلات السياسية. ونأمل في أن يحقق قانون استقلالية الذي أُقرّ أخيراً هذا الهدف.ويواصل الاتحاد والدول الأعضاء الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، ودعم استقراره وسيادته وسعيه نحو السلام والتنمية".