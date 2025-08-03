مداهمة في منطقة نهر داريا.. من أوقف الجيش هناك؟

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وقد جرى اقتيادهم وفق المعلومات، إلى التحقيق بإشراف المختص، حيث تبيّن أنهم مطلوبون بمذكرات توقيف عدّة. نفذت دورية من ، مداهمة في داريا – ، أسفرت عن توقيف ثلاثة مطلوبين، وهم: "ز. ش"، "ع. ت"، و"م.ش"، وفق ما ذكرته مندوبة " ".وقد جرى اقتيادهم وفق المعلومات، إلى التحقيق بإشراف المختص، حيث تبيّن أنهم مطلوبون بمذكرات توقيف عدّة.

وذكر شقيق أحد الموقوفين، عبر حسابه على موقع " "، أن دورية من أوقفت شقيقه، الشيخ زيد داعي الشهال، بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه على خلفية حادثة إطلاق نار تعود إلى العام 2013.