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لبنان

مداهمة في منطقة نهر داريا.. من أوقف الجيش هناك؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 13:32
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نفذت دورية من مديرية المخابرات في الجيش، مداهمة في منطقة نهر داريا – قضاء الكورة، أسفرت عن توقيف ثلاثة مطلوبين، وهم: "ز. ش"، "ع. ت"، و"م.ش"، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".
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وقد جرى اقتيادهم وفق المعلومات، إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص، حيث تبيّن أنهم مطلوبون بمذكرات توقيف عدّة.
 
 
وذكر شقيق أحد الموقوفين، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت شقيقه، الشيخ زيد داعي الإسلام الشهال، بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه على خلفية حادثة إطلاق نار تعود إلى العام 2013.
 
 
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