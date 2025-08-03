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لبنان

الراعي ترأس القداس الإلهي على نية البطريرك عريضة

Lebanon 24
03-08-2025 | 15:07
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احتفل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بالقداس الإلهي عشية عيد تجلي الرب في "غابة أرز الرب"، ولمناسبة مرور 70 عاما على وفاة ابن بشري البار وفخر الكنيسة المارونية ولبنان البطريرك انطوان عريضة، بناءً لطلب أبناء رعية بشري مقيمين ومغتربين، مستذكرين مآثره الروحية وأعماله الإنمائية ومواقفه الجريئة ومحبته الخاصة للفقراء. هو الذي رهن شاراته الحبرية ( الصليب والخاتم) وأطعم الفقراء دون تمييز لذلك لقب بأبي الفقراء وحبيب الله .
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