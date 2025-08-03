الراعي ترأس القداس الإلهي على نية البطريرك عريضة

احتفل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق غبطة البطريرك ، بالقداس الإلهي عشية عيد تجلي الرب في "غابة أرز الرب"، ولمناسبة مرور 70 عاما على وفاة ابن بشري البار وفخر الكنيسة ولبنان البطريرك انطوان عريضة، بناءً لطلب أبناء رعية بشري مقيمين ومغتربين، مستذكرين مآثره الروحية وأعماله الإنمائية ومواقفه الجريئة ومحبته الخاصة للفقراء. هو الذي رهن شاراته الحبرية ( والخاتم) وأطعم الفقراء دون تمييز لذلك لقب بأبي الفقراء وحبيب الله .

Advertisement