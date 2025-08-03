Advertisement

لبنان

تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب.. سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية

Lebanon 24
03-08-2025 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1400236-638898582809075601.jpg
Doc-P-1400236-638898582809075601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلن وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة توقيعه قرارا قضى  بادخال الاهراءات  في مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب الاهالي خلال الندوة الحوارية التي أقيمت في مقر المكتبة الوطنية- الصنائع  تحت عنوان تداعيات انفجار  ال 4 من آب عقب خمس سنوات بحضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام ووزيرة الشؤون الاجتماعية  حنين السيد وزير التنمية الإدارية فادي مكي  وزيرة السياحة لورا الخازن لحود والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري وعدد من اهالي الضحايا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب نقولا صحناوي: منذ 4 آب 2020 وحتى الآن ما زال الكثير من أبناء بيروت يعيشون التشريد فيما العدالة ما زالت غائبة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ
lebanon 24
04/08/2025 02:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عيتاني في ذكرى ٤ آب: عملنا ليبقى مرفأ بيروت على خارطة المرافئ العالمية
lebanon 24
04/08/2025 02:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
صحناوي: العدالة ما زالت غائبة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ
lebanon 24
04/08/2025 02:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار الظني في ملف انفجار المرفأ متوقّع قريباً وشارع باسم "ضحايا الرابع من آب"
lebanon 24
04/08/2025 02:17:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:46 | 2025-08-03
16:35 | 2025-08-03
15:08 | 2025-08-03
15:07 | 2025-08-03
14:40 | 2025-08-03
14:35 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24