تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار 4 آب.. سلامة يُدرج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الأبنية التاريخية

اعلن الدكتور غسان سلامة توقيعه قرارا قضى بادخال الاهراءات في مرفأ على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب الاهالي خلال الندوة الحوارية التي أقيمت في مقر المكتبة الوطنية- الصنائع تحت عنوان تداعيات انفجار ال 4 من آب عقب خمس سنوات بحضور القاضي ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وزير التنمية الإدارية فادي مكي وزيرة السياحة لورا والسفير السعودي في وليد بخاري وعدد من اهالي الضحايا.

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