عراك وتضارب بالأيدي.. هذا ما حصل بمقهى في طرابلس

Advertisement

وقع إشكال مساء اليوم، داخل مقهى في منطقة بمدينة ، بين عدد من الشبان، وتطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد تدخل بعض الحاضرين لفضّ الإشكال، وتم تطويقه لاحقاً من دون تسجيل إصابات.