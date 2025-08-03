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لبنان

عراك وتضارب بالأيدي.. هذا ما حصل بمقهى في طرابلس

Lebanon 24
03-08-2025 | 16:35
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وقع إشكال مساء اليوم، داخل مقهى أبو عمران في منطقة جبل محسن بمدينة طرابلس، بين عدد من الشبان، وتطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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وقد تدخل بعض الحاضرين لفضّ الإشكال، وتم تطويقه لاحقاً من دون تسجيل إصابات.
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