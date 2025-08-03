مسيّرات ورشقات كثيفة.. هذا ما يجري في الجنوب

استهدف موقع الرادار أطراف بلدة برشقات رشاشة كثيفة، فيما أطلق موقع رويسات رشقات مماثلة باتجاه جبل سدانة ومحيط في أطراف البلدة، وفق ما أفادت به مندوبة " ".

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ومنذ الصباح وحتى الآن، تستمر للطائرات المسيّرة بالتحليق فوق أجواء على مستويات منخفضة ومتوسطة.