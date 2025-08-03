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لبنان

مسيّرات ورشقات كثيفة.. هذا ما يجري في الجنوب

Lebanon 24
03-08-2025 | 16:46
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استهدف موقع الرادار الإسرائيلي أطراف بلدة شبعا برشقات رشاشة كثيفة، فيما أطلق موقع رويسات العلم رشقات مماثلة باتجاه جبل سدانة ومحيط بركة النقار في أطراف البلدة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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ومنذ الصباح وحتى الآن، تستمر للطائرات المسيّرة الإسرائيلية بالتحليق فوق أجواء مدينة النبطية على مستويات منخفضة ومتوسطة.
 
 
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